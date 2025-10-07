Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de tartıştığı kişiyi silahla vuran şüpheli, kendini ihbar etti

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi bacağından silahla vuran şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 17:58 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:58
        Eskişehir'de tartıştığı kişiyi silahla vuran şüpheli, kendini ihbar etti
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi bacağından silahla vuran şüpheli, gözaltına alındı.

        Yenikent Mahallesi Nejdet Yıldırım Caddesi'nde seyreden 26 DC 811 plakalı otomobilde, B.E. ile sürücü E.Ç. arasında, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine B.E, tabancayla sürücünün bacağına ateş etti.

        Yaralanan E.Ç. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan B.E, durumu bildirerek kendisini ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan E.Ç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli, gözaltına alındı.

