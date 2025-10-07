Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de yaralı puhu kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı

        Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince kısa süre önce teslim edilen yaralı puhu kuşunun tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:20 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:20
        Eskişehir'de yaralı puhu kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı
        Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince kısa süre önce teslim edilen yaralı puhu kuşunun tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, gececil tür olan puhu kuşunun uzman veteriner hekimler ve bakım ekibinin çalışmalarıyla yeniden sağlığına kavuştuğu belirtildi.

        Tedavisi tamamlanan kuşun, hayvanat bahçesi görevlileri tarafından akşam saatlerinde doğal yaşam alanına bırakıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü ve bu kapsamda desteklerin devam edeceği bildirildi.

