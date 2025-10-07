Eskişehir'de yaralı puhu kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı

Açıklamada, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü ve bu kapsamda desteklerin devam edeceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, gececil tür olan puhu kuşunun uzman veteriner hekimler ve bakım ekibinin çalışmalarıyla yeniden sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince kısa süre önce teslim edilen yaralı puhu kuşunun tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandı.

