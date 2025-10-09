Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Seyitgazi'de uyuşturucu operasyonda bir şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 09:14 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:14
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir kişinin ilçede uyuşturucu ve sentetik ecza hap bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

        Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yakalanan şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, 2 sentetik ecza hap, 3 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" ve "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak satın almak veya kabul etmek" suçlarından işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

