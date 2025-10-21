Habertürk
        Eskişehir'de Fabrika Tedarikçileri Fuarı açıldı

        Eskişehir'de Fabrika Tedarikçileri Fuarı açıldı

        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) tarafından desteklenen ve Frig Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen Eskişehir Fabrika Tedarikçileri Fuarı (FABTED), Eskişehir OSB Yaşam Parkı'nda açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:02 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:04
        
        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) tarafından desteklenen ve Frig Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen Eskişehir Fabrika Tedarikçileri Fuarı (FABTED), Eskişehir OSB Yaşam Parkı'nda açıldı.

        EOSB tarafından yapılan açıklamada konuşmalarına yer verilen EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir'in sanayi, teknoloji ve yeniliğin merkezi olmasının yanı sıra köklü bir üretim kültürüne sahip olduğunu belirtti.

        Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin havacılıktan otomotive, raylı sistemlerden makine imalatına, beyaz eşyadan gıda sanayisine kadar birçok stratejik sektörde ulusal ve uluslararası firmalara ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

        Küpeli, FABTED'in sadece alım satım etkinliği olmadığına değinerek, yerli üretimi güçlendiren ve sanayicilerin rekabet gücünü artıran bir platform olduğuna dikkati çekti.

        Fuarda ana sanayi firmalarının ihtiyaç duyduğu yenilikçi ve kaliteli çözümlerin sunulduğunu kaydeden Küpeli, "Onlara, stratejik ortağın ve güvenilir tedarikçinin hemen yanı başlarında olduğunu göstermek istiyoruz. Güçlü yerel tedarik ağları kurmak, artık bir tercih değil, sürdürülebilir başarının zorunluluğudur." ifadelerini kullandı.

        Küpeli, fuarın yerlileşme ve millileşme hedeflerine de katkı sağlayacağının altını çizdi.

        Açılışa Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, sanayiciler ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

