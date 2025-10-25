Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Sivrihisar İslami İlimler Vakfı Genel Kurulu yapıldı

        Sivrihisar İslami İlimler Vakfı'nın genel kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 16:44 Güncelleme: 25.10.2025 - 16:46
        Sivrihisar Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki kongre saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Divan Başkanlığını Fatih Keskin, katip üyelikleri Nevzat Çakır ve Hamza Özkan'ın yaptığı toplantıda, Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Prof. Dr. Kemal Biçerli tarafından yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu.

        Vakıf Başkanı Özkan Akay, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

        Yönetim kurulunun ibrasından sonra tek liste ile yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu'na mevcut başkan Özkan Akay ile Mehmet Çini, Ali Çiftçi, Murat Ünallı, Oğuz Ekici, Hamza Özkan ve Nevzat Çakır, Denetleme Kurulu'na Sadullah Özmen, Vedat Kilci ve Fahri Keskin seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

