Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de boğazında bıçak yarası olan bir kadın evinde ölü bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde boğazında bıçak yarası olduğu tespit edilen bir kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 12:43 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de boğazında bıçak yarası olan bir kadın evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde boğazında bıçak yarası olduğu tespit edilen bir kadın evinde ölü bulundu.

        Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında yaşayan Safiye Yarbil'in (69) özel gereksinimli oğlu U.Y. (44), komşularına giderek annesinin yerde hareketsiz yattığını söyledi.

        Bunun üzerine komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen sağlık ekipleri, boğazında bıçak yarası bulunan Yarbil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Yarbil'in cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de 450 bin lira değerinde kaçak parfüm ele geçirildi
        Eskişehir'de 450 bin lira değerinde kaçak parfüm ele geçirildi
        AK Parti'nin Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde temayül yoklamaları tamamla...
        AK Parti'nin Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde temayül yoklamaları tamamla...
        Eskişehir'de il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı
        Eskişehir'de il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı
        Dervişoğlu: Bu büyük milleti böldürtmeyeceğiz
        Dervişoğlu: Bu büyük milleti böldürtmeyeceğiz
        Eskişehir'de öğrencilerin güvenliğini sağlamak için 11 bin 154 denetim gerç...
        Eskişehir'de öğrencilerin güvenliğini sağlamak için 11 bin 154 denetim gerç...