        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de hakkında 26 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 23.11.2025 - 10:10
        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de hakkında 26 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda "hırsızlık" suçlarından toplamda 26 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen K.C. operasyonla yakalandı.

        Yaklaşık 9 yıldır firari olduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

