Eskişehir'de AK Parti Gençlik Kollarınca "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği düzenlendi

AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları tarafından, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği gerçekleştirildi.

Kentte bulunan bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, hazırlanan Türkiye siyasi haritasını diledikleri renklerle boyadı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen, dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun onurunu, geleceğini ve yaşam hakkını savunmak için toplandıklarını belirtti.

Birsen, çocukların, insanlığın en masum ve en korunmaya muhtaç emaneti olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Onların haklarını korumak, yalnızca bir sorumluluk değil, vicdani ve insani bir mecburiyettir. Ancak bugün, ne yazık ki dünya çocuklarının önemli bir kısmı hak ettikleri güvenli ve huzurlu yaşamlardan çok uzakta. En ağır bedeli ödeyenler ise savaşın, açlığın, yoksulluğun ve zulmün gölgesinde kalan masum çocuklar. Gazze'de aylar boyunca dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramı, en ağır şekilde çocukları vurmuştur."

Her gün okula gitmesi, hayaller kurması ve oyun oynaması gereken binlerce çocuğun, bombaların ve açlığın altında hayatını kaybettiğini ifade eden Birsen, "Gazze'de, her beş dakikada bir çocuk ölürken dünya sessiz kalmış, kurumlar görevini yerine getirmemiştir. Bir çocuğun ölümü istatistik değil, insanlığın üzerine düşen utançtır." dedi. Filistinli çocukların sesini duyurmayı ve onların haklarını savunmayı insanlık borcu olarak gördüklerine değinen Birsen, her çocuğun kültürüyle, diliyle ve kimliğiyle yaşama hakkı olduğuna dikkati çekti. AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Avukat Betül Cantek ise hakları hiçe sayılan, sesi duyulmayan çocukların sessizliğini duyurmak için ülkenin dört bir yanında bir araya gelindiğini kaydetti. Cantek, aynı hayalin peşinden yürüyen gençliğin gür sesiyle konuştuklarını anlatarak, "'81 Hayal, Bir Türkiye', bu ülkenin her köşesinde aynı ideali büyüten gençlerin ortak geleceğidir. İşte o geleceğin adı genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla ve yetişkiniyle terörsüz Türkiye geleceğidir." diye konuştu.