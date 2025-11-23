Karanlık dünyasını edebiyatla aydınlatan öğretmen, öğrencilerine ilham oluyor

ZEHRA ONGAN - Görme yetisinin yüzde 97'sini 9 yaşındayken geçirdiği beyin ameliyatı sonrası kaybeden Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Selahattin Eğe, hayalini gerçekleştirdiği mesleğinde öğrencilerinin yolunu aydınlatıyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde dünyaya gelen Eğe, 4 yaşındayken ailesiyle Eskişehir'e taşındı. İlkokul eğitimine burada başlayan Eğe, 9 yaşında geçirdiği beyin ameliyatı sonrası görme yetisini büyük ölçüde kaybetti.

Sadece yüzde 3 görme yetisine sahip olan ve yalnızca koyu renk tonlarını ayırt edebilen Selahattin Eğe, yaklaşık 2 yıl eğitime ara vermesinin ardından kaynaştırma öğrencisi olarak okuluna döndü. Ortaokul ve lise öğrenimini de tamamladıktan sonra 20 yaşında memur olarak çalışma hayatına başlayan Eğe, bu sırada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirip öğretmenlik için gerekli formasyonu Anadolu Üniversitesinden aldı.

Eğitim sürecini tamamladıktan sonra 2023'te öğretmen olarak atanan Eğe, Tepebaşı ilçesindeki Tayfur Bayar Anadolu Lisesinde hem öğrencilerine hem de çevresindekilerine örnek oluyor.

Selahattin Eğe (29), AA muhabirine, eğitim sürecinde ailesinin gösterdiği fedakarlığı ve desteği unutamadığını söyledi. Eğe, liseye hazırlık sürecinde inşaat ustası babası ile ilkokul mezunu annesinin kendisine kitap okuyarak destek verdiğini belirterek, "Mücadele etmeyi hiçbir zaman bırakmadım, ailem de hep yanımda oldu. Mücadeleyi bıraktığımız anda hayatta birçok şeyi bırakıyoruz, erteliyoruz. Mücadele bizi bir yerlere taşıyor. Kendi kendimize kalıp pes ettiğimiz sürece hiçbir yere varamayız." dedi. Edebiyatın adeta hayatındaki "cam damarı" olduğunu ifade eden Eğe, derslerde öğrencileriyle güçlü bağ kurduğuna ve sınıf ortamını canlı tutmak için farklı yöntemler kullandığına dikkati çekti. - "Sınıfta sevgi bağı kurulunca dersler çok daha verimli ve keyifli geçiyor" Eğe, sınıfta anlık yarışmalar düzenleyip hem edebiyat sevgisi aşıladığını hem de öğrencilerin dikkatini topladığını anlatarak, şöyle devam etti: