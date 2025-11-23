Eskişehir Valisi Aksoy'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği bu anlamlı günü, hep birlikte kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Öğretmenliğin, sadece bir meslek değil aynı zamanda bir medeniyet inşası görevi olduğunu kaydeden Aksoy, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı bilgiyle, erdemle, milli ve manevi değerlerimizle donatan, onlara çağın gerektirdiği becerileri kazandıran sizlersiniz. Bir toplumun ilerlemesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması, ancak iyi yetişmiş, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerle mümkündür. Bu nesiller de sizlerin eseridir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, devletin ve milletin en büyük hedefi olan Türkiye Yüzyılı vizyonunun, öğretmenlerin omuzlarında yükseleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kutlu yolda, valilik olarak her zaman siz değerli eğitim neferlerimizin yanında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Eskişehir'imizde bu kutsal görevi büyük bir fedakarlık ve özveriyle yerine getirdiğinizin bilincindeyiz. Şehrimizin eğitim alanındaki başarıları, sizlerin gayreti ve emeği sayesinde her geçen gün daha da ileri gitmektedir. En zorlu koşullarda dahi ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi şehrimizde de ilim ve irfanı yaymak için gösterdiğiniz çaba her türlü takdirin üzerindedir.