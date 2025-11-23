Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:39 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksoy, mesajında, Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği bu anlamlı günü, hep birlikte kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Öğretmenliğin, sadece bir meslek değil aynı zamanda bir medeniyet inşası görevi olduğunu kaydeden Aksoy, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı bilgiyle, erdemle, milli ve manevi değerlerimizle donatan, onlara çağın gerektirdiği becerileri kazandıran sizlersiniz. Bir toplumun ilerlemesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması, ancak iyi yetişmiş, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerle mümkündür. Bu nesiller de sizlerin eseridir." ifadelerini kullandı.

        Aksoy, devletin ve milletin en büyük hedefi olan Türkiye Yüzyılı vizyonunun, öğretmenlerin omuzlarında yükseleceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu kutlu yolda, valilik olarak her zaman siz değerli eğitim neferlerimizin yanında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Eskişehir'imizde bu kutsal görevi büyük bir fedakarlık ve özveriyle yerine getirdiğinizin bilincindeyiz. Şehrimizin eğitim alanındaki başarıları, sizlerin gayreti ve emeği sayesinde her geçen gün daha da ileri gitmektedir. En zorlu koşullarda dahi ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi şehrimizde de ilim ve irfanı yaymak için gösterdiğiniz çaba her türlü takdirin üzerindedir.

        Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Görevlerini aşkla sürdüren siz değerli öğretmenlerimize ve bu kutlu mesleğe yıllarını adadıktan sonra emekli olmuş kıymetli öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 134 okuldan Gazze'ye destek
        Eskişehir'de 134 okuldan Gazze'ye destek
        Dökülen yaprakla kartpostallık görüntüler oluşturdu
        Dökülen yaprakla kartpostallık görüntüler oluşturdu
        Karanlık dünyasını edebiyatla aydınlatan öğretmen, öğrencilerine ilham oluy...
        Karanlık dünyasını edebiyatla aydınlatan öğretmen, öğrencilerine ilham oluy...
        AK Parti ve MHP'den Dadaşlar Derneği'ne ziyaret
        AK Parti ve MHP'den Dadaşlar Derneği'ne ziyaret
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan "Öğretmenler Günü" mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan "Öğretmenler Günü" mesajı
        Eskişehir'de hırsızlık suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan 9 yıllık firari...
        Eskişehir'de hırsızlık suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan 9 yıllık firari...