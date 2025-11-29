Eskişehir'deki bir işletmenin mutfağında çıkan yangın kontrol altına alındı

İşletmede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İş yeri çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki işletmenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.