        Belarus'un Ankara Büyükelçisi Glaz, Vali Aksoy'u Ziyaret Etti

        Belarus'un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz ve Belarus Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

        Giriş: 04.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:04
        Belarus'un Ankara Büyükelçisi Glaz, Vali Aksoy'u Ziyaret Etti
        Belarus'un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz ve Belarus Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

        Vali Aksoy tarafından karşılanan Glaz, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Aksoy, Büyükelçi Glaz'ı Eskişehir’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Kentin tarihi, kültürel yapısı ve sanayi alanındaki gelişimine ilişkin bilgi veren Aksoy, Eskişehir'in birçok alanda artan bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

        Büyükelçi Glaz da Aksoy'a kabulünden dolayı teşekkür ederek Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

