Belarus'un Ankara Büyükelçisi Glaz, Vali Aksoy'u Ziyaret Etti

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz ve Belarus Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Vali Aksoy tarafından karşılanan Glaz, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Aksoy, Büyükelçi Glaz'ı Eskişehir’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kentin tarihi, kültürel yapısı ve sanayi alanındaki gelişimine ilişkin bilgi veren Aksoy, Eskişehir'in birçok alanda artan bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Glaz da Aksoy'a kabulünden dolayı teşekkür ederek Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.