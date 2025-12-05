Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Nefes borusuna plastik parçası kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Eskişehir'de nefes borusuna plastik parçası kaçan ortaokul öğrencisi, teknoloji tasarım öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 12:51 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nefes borusuna plastik parçası kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de nefes borusuna plastik parçası kaçan ortaokul öğrencisi, teknoloji tasarım öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Odunpazarı ilçesinde Vadişehir Mahallesi'ndeki TOKİ Ümit Yaşar Oğuzcan Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisinin nefes borusuna teneffüste plastik parçası kaçtı.

        Teknoloji tasarım öğretmeni Nurcan Beşer, fenalaştığını fark ettiği öğrencisinin yanına koştu.

        Beşer, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki plastik parçasının çıkmasını sağladı.

        Öğretmenin öğrenciye Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Beşer, AA muhabirine, bahçe nöbetindeyken meslektaşının uyarısıyla bir öğrencinin yere doğru eğildiğini fark ettiğini söyledi.

        Yanına koştuğu öğrencinin nefes alamadığını anladığını belirten Beşer, şöyle konuştu:

        "İki hafta önce Milli Eğitim Bakanlığının ilk yardım kursuna gitmiştim. Orada uygulamalı olarak Heimlich manevrası eğitimi almıştım. Öğrendiğim Heimlich manevrasını öğrencime uyguladım. İki ya da üç kez manevrayı yaptım. Daha sonra boğazından o cisim çıktı. Çocuğumuzu hayata döndürdük. Aldığım eğitimin faydasını gördüm."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de asayiş ve trafik uygulaması 453 Şahıs ve 138 araç sorgulanırke...
        Eskişehir'de asayiş ve trafik uygulaması 453 Şahıs ve 138 araç sorgulanırke...
        AK Parti Milletvekili Hatipoğlu Eskişehirspor taraftarına çağrıda bulundu
        AK Parti Milletvekili Hatipoğlu Eskişehirspor taraftarına çağrıda bulundu
        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Motosiklete çarpan araç hızla kaçtı, 2 kişinin havada takla atması kameraya...
        Motosiklete çarpan araç hızla kaçtı, 2 kişinin havada takla atması kameraya...
        Nefessiz kalan öğrenci öğretmenin hızlı müdahalesi ile ölümden döndü Teknol...
        Nefessiz kalan öğrenci öğretmenin hızlı müdahalesi ile ölümden döndü Teknol...
        Eskişehir'de boş arazide şiddete uğradıkları değerlendirilen 8 kedi ölüsü b...
        Eskişehir'de boş arazide şiddete uğradıkları değerlendirilen 8 kedi ölüsü b...