Nefes borusuna plastik parçası kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Eskişehir'de nefes borusuna plastik parçası kaçan ortaokul öğrencisi, teknoloji tasarım öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Odunpazarı ilçesinde Vadişehir Mahallesi'ndeki TOKİ Ümit Yaşar Oğuzcan Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisinin nefes borusuna teneffüste plastik parçası kaçtı.

Teknoloji tasarım öğretmeni Nurcan Beşer, fenalaştığını fark ettiği öğrencisinin yanına koştu.

Beşer, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki plastik parçasının çıkmasını sağladı.

Öğretmenin öğrenciye Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beşer, AA muhabirine, bahçe nöbetindeyken meslektaşının uyarısıyla bir öğrencinin yere doğru eğildiğini fark ettiğini söyledi.

Yanına koştuğu öğrencinin nefes alamadığını anladığını belirten Beşer, şöyle konuştu:

"İki hafta önce Milli Eğitim Bakanlığının ilk yardım kursuna gitmiştim. Orada uygulamalı olarak Heimlich manevrası eğitimi almıştım. Öğrendiğim Heimlich manevrasını öğrencime uyguladım. İki ya da üç kez manevrayı yaptım. Daha sonra boğazından o cisim çıktı. Çocuğumuzu hayata döndürdük. Aldığım eğitimin faydasını gördüm."