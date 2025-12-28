Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Anadolu Üniversitesi "Engelsiz Program Nişanı Ödülü"ne layık görüldü

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerin erişilebilirlik alanındaki çalışmalarını teşvik etmek için her yıl verilen "Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında Anadolu Üniversitesi "Engelsiz Program Nişanı Ödülü" almaya layık görüldü.

        Giriş: 28.12.2025 - 13:54 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:54
        Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 112 üniversiteden yapılan toplam 1768 başvuru değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda 124 başvuru Engelsiz Üniversite Bayrağı, 138 başvuru ise "Engelsiz Üniversite Program Nişanı Ödülü" almaya hak kazandı.

        Anadolu Üniversitesi, farklı engel gruplarına yönelik yürüttüğü erişilebilirlik çalışmalarıyla "Yapı Ressamlığı Programı (İşitme Engelli)", "Sanat Tarihi Programı (Görme Engelli)", "Bilgisayar Operatörlüğü Programı (İşitme Engelli)" ve "Türk Müziği Programı (Görme Engelli)" ile "Engelsiz Program Nişanı Ödülü"ne layık görüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, erişilebilirliğin üniversitenin temel öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

        Eğitimde fırsat eşitliğini temel sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Adıgüzel, "Fiziksel mekanlardan eğitim öğretim süreçlerine, dijital altyapıdan sosyo kültürel faaliyetlere kadar her alanda engelsiz üniversite anlayışını kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Engelsiz Program Nişanları bu yaklaşımın somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

