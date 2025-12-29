Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

        Eskişehir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:58 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılındaki çalışmaları değerlendirmek amacıyla İl Müdürü Hikmet Çelik başkanlığında, il müdür yardımcıları, milli emlak müdürü ve şube müdürlerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

        Toplantıda, yıl boyunca yapılan çalışmalar değerlendirilerek, 2026 yılına ait planlamalar yapıldı.

        Milli Emlak Müdürlüğünce 2025 yılında 16 bin 199 hazine taşınmazının mahalli tespiti yapılarak, 1727 olmak üzere toplam 89 bin 429 hektar yüzölçümlü taşınmaz kamu kurumlarına tahsis edildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yeni hizmet binası ile Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi binasındaki çalışmaların 2026 yılında tamamlanarak hizmete açılmaları planlandı.

        Müdürlükçe, kentteki 221 binanın riskli yapı olduğu tespit edilerek 178'inin yıkımı gerçekleştirildi. Bu yıl 780 hak sahibine 25 milyon 269 bin 193 lira 47 kuruş kira yardımı ödendi.

        İl Müdürü Çelik, toplantıda, hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi, planlamaların üzerinde performans gösterilmesi ve vatandaşların memnuniyeti konusunda üst seviyede hizmet verilmiş olması sebebiyle tüm çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de dondurucu soğuğa rağmen gondol seferleri devam ediyor
        Eskişehir'de dondurucu soğuğa rağmen gondol seferleri devam ediyor
        Dükkan önündeki kedi için asılan ilginç not dikkat çekti: "Dilenci değilim"
        Dükkan önündeki kedi için asılan ilginç not dikkat çekti: "Dilenci değilim"
        Milletvekili Hatipoğlu'dan 3 şehit polis için taziye mesajı
        Milletvekili Hatipoğlu'dan 3 şehit polis için taziye mesajı
        Başkan Albayrak, Türkiye rekoru kıran Eskişehirli sporcuyu kutladı
        Başkan Albayrak, Türkiye rekoru kıran Eskişehirli sporcuyu kutladı
        Eskişehir'de Eskrim Kılıç Türkiye Kupası heyecanı yaşandı
        Eskişehir'de Eskrim Kılıç Türkiye Kupası heyecanı yaşandı
        Velilere Yönelik 'Ailede Hayat Boyu Öğrenme' semineri gerçekleştirildi
        Velilere Yönelik 'Ailede Hayat Boyu Öğrenme' semineri gerçekleştirildi