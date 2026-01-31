Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin kendi kontrolünde bir kişiyi ya da bir yönetimi getirerek İran'ın petrolüne, doğal gazına çökmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen kendi kontrolü altına almayı istediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 22:43 Güncelleme: 31.01.2026 - 22:43
        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu:
        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin kendi kontrolünde bir kişiyi ya da bir yönetimi getirerek İran'ın petrolüne, doğal gazına çökmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen kendi kontrolü altına almayı istediğini belirtti.

        Destici'nin katılımıyla Eskişehir'in Günyüzü Belediyesince bir spor salonunda organize edilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Daha sonra ilahi dinletisi yapıldı, yöreye özgü "arabaşı" çorbası ikram edildi.

        BBP Genel Başkanı Destici, programın ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin son zamanlarda uluslararası hukuka aykırı girişimlerde bulunduğunu söyledi.

        Bu duruma ABD'nin 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Grönland'ın ilhakına ilişkin baskılarını örnek veren Destici, şöyle devam etti:

        "Yani ABD, dünyanın neresinde olursa olsun kendisine engel bir ülke ya da devlet başkanı gördüğünde mutlaka oraya müdahale etmek istiyor. Hele kendine lazım olan, petrol, doğal gaz, altın, değerli elementler olabilir. Bunların bulunduğu ülkelere de adeta 'çökme' gibi bir davranışla müdahalede bulunmaya çalışıyor, tehdit ediyor."

        Mustafa Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tehditlerine boyun eğmeyenleri de askeri güç kullanma ya da Venezuela'da olduğu gibi 'operasyon yapma' tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor. İran'da da benzer bir durum söz konusu. Evet, İran'ın kendi içinde birtakım problemleri var. İran'da yaşayan vatandaşların kendi devletlerinden, hükümetlerinden birtakım istekleri var ama bu İran'ın elbette ki iç işleridir."

        Destici, ABD'nin İran'a sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde müdahale etme hakkı olmadığını vurguladı.

        "Uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri buna müdahale ederler." diyen Destici, şunları kaydetti:

        "ABD'nin niyetinin bu olmadığını biliyoruz. Niyeti, birincisi İsrail'in güvenliğini sağlamak. Bunun için İran'ın asla nükleer güce ulaşmasını istemiyor. İkincisi de İran'ın elinde tuttuğu, ürettiği ya da henüz çıkaramadığı petrole ve doğal gaza göz dikmiş vaziyette. Kendi kontrolünde bir kişiyi ya da bir yönetimi getirerek İran'ın petrolüne, doğal gazına çökmek ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen kendi kontrolü altına almak istiyor."

        Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile BBP İl Başkanı Taha Baksan'ın da katılımcılara hitap ettiği programa, BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ulupınar ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

