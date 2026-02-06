Habertürk
        Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

        Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:22 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:22
        Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
        Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

        Polis, Interpol tarafından "dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle aranan M.S.K.A'yı yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

