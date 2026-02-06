Eskişehir'de yeni ambulanslar, UMKE aracı ve mobil komuta merkezi için tören düzenlendi

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir'e tahsis edilen 10 tam donanımlı acil yardım ambulansı ve 1 UMKE aracı ile mobil komuta kontrol merkezinin teslim töreni düzenlendi.



Eskişehir Valiliği Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende konuşan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentte sağlık alanında yapılan yatırımların acil durumlarda hayati önem taşıdığını belirterek, Eskişehir'e kazandırılan 10 acil yardım ambulansı, UMKE aracı ve mobil komuta kontrol merkezinin hizmete alınacağını söyledi.



Sağlık alanında yapılan yatırımlar ve kazandırılan hizmetlerin can kurtarmada ve acil durumda çok kıymetli olduğunu belirten Yılmaz, "Bu araçların elimizde olması hizmetimizde olması, Eskişehirimizin hizmetinde olması çok kıymetli. Bu araçları bu hizmette başarıyla kullanacak olan, hayatı kurtaracak olan başta sağlık personelimiz sizlersiniz. Sizlerin başarısını çalışma hayatımda çok iyi biliyorum." dedi.



Yılmaz, sağlık alanındaki başarıları, sağlık çalışanlarının fedakarlığıyla ve çalışkanlığıyla taçlandırdıklarını kaydederek, şöyle devam etti:



"Özellikle 6 Şubat depremi ve pandemi döneminde de sağlık çalışanlarının fedakarlığını gördük. Onlara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sağlık alanında yapılan yatırımların, hem pandemi döneminde hem depremde insanlarımızın nasıl hayatlarını kurtardığına şahit olduk. Sağlık alanında yapılan bu yatırımlar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha şükranlarımızı arz ediyorum. Eskişehir'e kazandırdığımız bu araçlar hayırlı olsun."



- "Türkiye kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir"



TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da güçlü sağlık altyapısının tesadüf olmadığını ifade ederek, bunun 2002 yılından bu yana hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın somut bir sonucu olduğunu belirtti.



AK Parti'nin insanı merkeze alan siyasetinin en güzel örneklerinden birinin sağlık olduğunu bildiren Gürcan, şunları kaydetti:



"Önceden hastane kapılarında kuyruklar, ilaç bulamayan hastalar, hijyenden uzak sağlık tesisleri, acil servislerde yetersiz imkanlar, ambulans hizmetlerinin sınırlı olduğu bir Türkiye vardı. Bakınız bugün Türkiye, toplam 1539 sağlık kuruluşu, 270 binin üzerinde yatak kapasitesi ve 49 bine yaklaşan yoğun bakım yatağıyla vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir."



Gürcan, ambulans ağından acil çağrı sistemine ve hastane kapasitesinden nitelikli sağlık personeline kadar Türkiye'nin her alanda çağ atladığını belirterek, "Pandemi sürecinde ve 6 Şubat depremlerinde bu güçlü altyapının ne kadar hayati olduğunu tüm dünya görmüştür. Bu büyük dönüşümün mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, sağlık alanında attığı kararlı adımlar için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



Ayşen Gürcan, Eskişehir genelinde sağlık tesislerinin modernize edilmeye, kapasitelerinin artırılmaya ve teknolojik altyapının güçlendirilmeye devam edeceğinin altını çizerek, "Şehrimizin büyüyen nüfusuna ve artan ihtiyaçlarına uygun yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Sağlıkta kaliteyi yükseltirken, erişilebilirliği daha da artıracağız." diye konuştu.



İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ise yeni araçlarla Eskişehir'deki sağlık hizmetlerinin daha da güçleneceğini belirterek, afet ve olağanüstü durumlara hazırlık seviyesinin artırıldığını söyledi.



Bildirici, teslimi yapılan 10 tam donanımlı araçla birlikte ambulansların ortalama yaşının 8,5'ten 7,2'ye düşürüldüğünü ifade etti.



Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesildi. Törende ambulans ve araçların anahtarları yetkililere teslim edilirken, mobil komuta kontrol merkezi, UMKE aracı ve ambulanslar incelendi.



Törene, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Kandemir ve sağlık çalışanları katıldı.

