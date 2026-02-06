Eskişehir'de eğitim, doğa ve bilimi kapsayan işbirliği protokolü imzalandı

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğa Araştırmaları Derneği ile Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında hazırlanan "Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" düzenlenen törenle imzalandı.



Odunpazarı Kaymakamlığı binasında düzenlenen törenle hayata geçirilen protokol kapsamında, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenler ile öğrencilerin, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Doğa Araştırmaları Derneği'nin imkan ve deneyimlerinden yararlanması amaçlanıyor.



İşbirliğiyle öğretmenlerin edindikleri bilgi ve tecrübeleri görev yaptıkları kurumlara aktarmalarına imkan sağlanacak, araştırmacıların ise okullarda akademik çalışmalar yürütmesine uygun ortam oluşturulacak.



Protokol çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitim programları düzenlenecek.





Eğitimleri tamamlayan öğrenciler "doğa elçisi" unvanını alarak çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak. Proje kapsamında "Kaşif Porsuk" maskotu da çocuklara yönelik etkinliklerde yer alacak.



Ayrıca paydaş kurumlara ait konferans salonu, atölye ve laboratuvar gibi fiziki imkanlar, eğitim ve etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilecek.



Ulusal ve uluslararası projeleri de kapsayan protokol kapsamında, TÜBİTAK başta olmak üzere çeşitli proje çağrıları doğrultusunda ortak çalışmalar yürütülecek.

