Eskişehir'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. E.Ç. (26) idaresindeki 16 ASJ 919 plakalı otomobil, Eskişehir-Kütahya karayolu Karacaşehir Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen C.Y. (39) idaresindeki 43 FR 421 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü E.Ç., itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

