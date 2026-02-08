Habertürk
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 28 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 10:22 Güncelleme: 08.02.2026 - 10:22
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 28 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu hakkında, "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kasten yaralama" ve birden fazla suçtan aranan cezaevi firarisi S.T, yakalandı.

        28 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

