        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Eskişehir'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 69 yaşındaki bir kişiyi dolandırdığı belirlenen 3 zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        11.02.2026 - 10:23
        Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Eskişehir'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 69 yaşındaki bir kişiyi dolandırdığı belirlenen 3 zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Kazım Kınık'ı (69) telefonla arayan şüpheliler, hakkında yürütülen soruşturma bulunduğunu, ailesi ve yakın çevresine ilişkin bilgilerin suç dosyasında yer aldığını söyledi.

        Güven kazanmak amacıyla aile bireyleri, akrabalar ve mal varlığına dair detaylar paylaşan şüpheliler, kendilerini emniyet görevlisi ve savcı olarak tanıttı. Bu sırada Kınık ve eşinin telefonları meşgul edilerek üçüncü kişilerle iletişim kurmaları engellendi.

        Evine gelen şüphelilere 5 milyon 200 bin lira değerindeki döviz, altın ve ziynet eşyalarını veren Kınık, bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve saha çalışmalarıyla şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

        Şüpheliler, S.B, H.E. ve A.B. polisin takibi sonucu kısa sürede Kocaeli'de yakalandı.

        Gözaltına alınan ve Eskişehir'e getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Bu arada polis ekipleri, 5 milyon 200 bin lira değerindeki döviz, altın ve ziynet eşyasını sahibine teslim etti.

        - "Çok hızlı müdahale edildi"

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde gazetecilere açıklama yapan Kazım Kınık, şüphelilerin aile bireyleri ve mal varlığına ilişkin bilgileri paylaşmasının kafasını karıştırdığını söyledi.

        Zanlıların telefonda adresine gizli polis göndereceklerini söylediklerini anlatan Kınık, "Elimle güzelce saydığım ziynet eşyalarını kapıma geldiklerinde teslim ettim. Onlar kimseye duyurmamamı istediler. Hem eşimin hem de benim telefonumu kimseye haber vermememiz için meşgul ettiler." dedi.

        Kınık, dolandırıldığını anladıktan sonra çocuklarına ve polise haber verdiğini anlatarak, "Ekipler kısa sürede geldi. Güvenlik kameralarından da tespit edilerek şüpheliler yakalandı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğümüze, Asayiş Şube Müdürlüğümüze ve Dolandırıcılık Büro Amirliğimize teşekkür ederim. Çok hızlı müdahale edildi. Altınlarım eksiksiz teslim edildi." ifadelerini kullandı.

