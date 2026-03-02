Eskişehir'de Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, hakaret içerikli bir videonun sosyal medya platformlarında yayımlanması üzerine harekete geçti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen şüphelinin B.A. (66) olduğunu belirledi. Kısa sürede gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.