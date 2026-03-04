Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        İşitme engelli kardeşlerin hedefi tekvandoda milli formayı giymek

        YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de yaşayan işitme engelli Beren Su Ulus (15) ile Selen Naz Ulus (13), tekvandoda elde ettikleri Türkiye derecelerinin ardından milli takıma seçilerek ay yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil etmeyi amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:05
        Küçük yaşlarda geçirdikleri ateşli rahatsızlık sonrası işitme kaybı yaşayan kardeşler, anneleri Pakize Altaş'ın yönlendirmesiyle spora başladı. İlk olarak basketbolla tanışan Beren Su ve Selen Naz, daha sonra badminton, futsal ve atletizm branşlarında da yarışmalara katıldı.

        2023 yılında tekvandoya başlayan kardeşler, antrenörleri Büşra Benzer eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 5 aylık hazırlık sürecinin ardından 11 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen Yeşilay Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'na mücadele eden sporculardan Beren Su Ulus "poomsae" kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Selen Naz Ulus da aynı kategoride bronz madalya kazandı.

        Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Beren Su Ulus ile Ahmet Yesevi İşitme Engelliler Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Selen Naz Ulus da 24 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Turkish Open Tekvando Turnuvası'na katılıp elde edecekleri başarıyla milli takımda yer bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ulus kardeşlerin annesi Pakize Altaş, AA muhabirine, spora olan yatkınlıklarını fark ettiği çocuklarını bu alanda çeşitli branşlara yönlendirerek geliştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

        Çocuklarının spor sayesinde öz güven kazandığını belirten Altaş, "İlk hedefimiz, milli takım formasıyla Türk bayrağını temsil etmek. Spor, sadece vakit doldurmak değil bir hedef koyup ve ona ulaşmak için de çok kıymetli bir alan. Bütün çocuklarımızı davet ediyorum." diye konuştu.

        Kardeşlerin tekvando antrenörü Büşra Benzer de Beren Su ile Selen Naz'ın tekvando branşında kısa sürede elde ettikleri derecelerden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        İki sporcusunun bu ay Antalya'da düzenlenecek Turkish Open Tekvando Turnuvası'na katılmasını hedeflediklerini belirten Benzer, başarılı olmaları için çok çalışacaklarını vurguladı.

