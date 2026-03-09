Eskişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. E.B. (22) idaresindeki 05 AAV 683 plakalı otomobil, Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı E.B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.