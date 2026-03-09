AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli programlara katıldı.



Gürcan, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Eskişehir Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde kadınlar ile huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Gürcan, sohbet ederek tecrübelerini dinledi.



Gürcan, daha sonra, AK Parti İl Başkanlığınca Dede Korkut Parkı'nda teşkilatın kadınlarına yönelik düzenlenen iftar programına katıldı.





Programlar kapsamında Gürcan, Afrin'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin annesi Gülten Ege'yi de ziyaret etti.



Gürcan, yaptığı açıklamada, hayata değer katan, sabır, sevgi ve fedakarlıklarıyla topluma ışık tutan tüm kadınların yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Başta kızlarımız, gelinlerimiz, annelerimiz ve eşlerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.









