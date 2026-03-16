Eskişehirspor camiası iftarda bir araya geldi

Eskişehirspor camiası, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.





Eskişehir Taraftarlar Birliği (ETB) ile Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi işbirliğinde Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta iftar programı düzenlendi.



İftar programına çok sayıda Eskişehirspor taraftarı katılırken, kent protokolü de yoğun katılım gösterdi.



Etkinliğe, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, ETB Başkanı İlker Çakar, tribün gruplarının liderleri ve Eskişehirspor taraftarı katıldı.



Programda konuşan Vali Yılmaz, Eskişehirspor taraftarları ile bir araya geldiklerini için mutlu olduklarını söyledi. Bu taraftara sahip oldukları için gururlu hissettiklerini belirten Yılmaz, "İnşallah Eskişehirspor'umuz bu sene şampiyon olacak. İnanıyoruz, kalbimizle, yüreğimizle destekliyoruz. Eskişehir'e zirve yakışır, inşallah zirvelere çıkacak. Gönlümüzle, her türlü imkanımızla destek olmaya devam edeceğiz. Tabii ki en büyük destek olan, en büyük fedakarlığı yapan siz taraftarları, her zaman gösterdiğiniz gayretten, fedakarlıktan, destekten dolayı kutluyorum." diye konuştu.



AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu ise her zaman Eskişehirspor'un yanında olduklarını dile getirdi. Eskişehirspor'un her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "İnşallah bu sene de güzel bir beraberlik yaşadık. Hem belediye başkanlarımız, hem diğer parti yöneticileri, hem Valimiz, hem taraftarlarımız hep beraber el ele vereceğiz. Bu sene Eskişehirspor'u şampiyon yapacağız, bir üst lige çıkaracağız." ifadelerini kullandı.



Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok da, şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "İnşallah bu sezon sonunda bir bayram daha yapacağız." dedi.



MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da iftar sonrası konuşma yaparak Eskişehirspor'a başarı dileklerinde bulundular.

