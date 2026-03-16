        Eskişehir'de kaza yapan otomobil yayaların arasına daldı, 5 kişi yaralandı

        Odunpazarı İlçesi'nde bir otomobilin başka bir otomobile çarptıktan sonra yayaların arasına daldığı trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek için bekleyen 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, İrem A.(25) idaresindeki 07 NIL 93 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçerek önünde bekleyen Eren E. (26) idaresindeki 26 GG 267 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 07 NIL 93 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek için bekleyen yayaların arasına daldı.

        Kazada yayalar Ömür T., Durna G., Zafer T., Satı S. ve Cüneyt M. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslar ile kentteki hastanelere kaldırılan 5 yaralı tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen sürücü İrem A.'ya 5 bin lira para cezası yazılırken, ehliyetine 60 gün el konuldu.

        Öte yandan karşıdan karşıya geçmek isteyen engelli bir vatandaş kazayı kıl payı atlattı. Şahsın tekerlekli sandalyesi kazada zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı

        Benzer Haberler

        Başkan Dökmeci'den yüzleri güldüren bayram ikramiyesi
        Başkan Dökmeci'den yüzleri güldüren bayram ikramiyesi
        İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlardan biri yayaların arasına daldı, 5...
        İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlardan biri yayaların arasına daldı, 5...
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den sağlıklı hayat merkezlerine ziyare...
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den sağlıklı hayat merkezlerine ziyare...
        Mihalıççık ve Günyüzü'nde çiftçilere hibe ata tohumu dağıtıldı
        Mihalıççık ve Günyüzü'nde çiftçilere hibe ata tohumu dağıtıldı
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Kadir Gecesi mesajı
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Kadir Gecesi mesajı
        Eskişehir Valisi Yılmaz, yapımı süren özel eğitim anaokulu inşaatını incele...
        Eskişehir Valisi Yılmaz, yapımı süren özel eğitim anaokulu inşaatını incele...