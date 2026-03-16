Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den sağlıklı hayat merkezlerine ziyaret

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki sağlıklı hayat merkezlerine ziyarette bulundu.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bildirici ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Babür Mimtaş, Şirintepe, Deliklitaş ve Şarhöyük sağlıklı hayat merkezlerini ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.



Merkezlerde sağlık personeliyle bir araya gelen Bildirici, sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.





Sağlıklı hayat merkezlerinin toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Bildirici, merkezlerde vatandaşlara ücretsiz olarak birçok koruyucu sağlık hizmeti sunulduğunu ifade etti.





Bildirici, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi.



Ziyaret sırasında sağlık çalışanlarıyla görüş alışverişinde bulunuldu, hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi adına değerlendirmeler yapıldı.



