        Mihalıççık ve Günyüzü'nde çiftçilere hibe ata tohumu dağıtıldı

        Eskişehir'in Mihalıççık ve Günyüzü ilçelerinde yetiştiricilik yapan çiftçilere hazırlanan "Yerli Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması" projesi kapsamında sünter buğday cinsi ata tohumu hibe edildi.

        Giriş: 16.03.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Mihalıççık ve Günyüzü'nde çiftçilere hibe ata tohumu dağıtıldı

        Eskişehir'in Mihalıççık ve Günyüzü ilçelerinde yetiştiricilik yapan çiftçilere hazırlanan "Yerli Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması" projesi kapsamında sünter buğday cinsi ata tohumu hibe edildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çiftçilere düzenlenen törende, yazlık karakterli, beyaz başaklı, kılçıklı, özellikle yüksek rakımlı bölgelere uygun, ata tohumu Sünter yerel ekmeklik buğday tohumlukları teslim edildi.


        Tören, Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk, Belediye Başkanı Haydar Çorum, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ulaş Çınar, idare amirleri ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.


        Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü tarafından yerel gen kaynaklarının ve yerel çeşitlerin korunması amacıyla hazırlanan TR41 Bölgesinde Yerel çeşitlerinin Toplanması, Karakterizasyonu, Yerinde Korunması ve Katma Değerinin Arttırılması projesi kapsamında bölge çiftçileri tarafından yetiştirilen sünter cinsi ata tohumlukları toplanarak morfolojik ve teknolojik kalite açısından karakterizasyonu enstitüde gerçekleştirildi.


        Teslim edilen tohumların ekimi ve yetiştirilmesi süreçleri enstitü personeli uzmanlar tarafından takip edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor
        İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        İngiliz üniversitesinde menenjit salgını! 2 kişi öldü
        İngiliz üniversitesinde menenjit salgını! 2 kişi öldü

        Benzer Haberler

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den sağlıklı hayat merkezlerine ziyare...
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den sağlıklı hayat merkezlerine ziyare...
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Kadir Gecesi mesajı
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Kadir Gecesi mesajı
        Eskişehir Valisi Yılmaz, yapımı süren özel eğitim anaokulu inşaatını incele...
        Eskişehir Valisi Yılmaz, yapımı süren özel eğitim anaokulu inşaatını incele...
        Eskişehir Valiliği Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı
        Eskişehir Valiliği Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı
        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Kad...
        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Kad...
        Yola beton dökerek seyreden mikser kameraya yansıdı
        Yola beton dökerek seyreden mikser kameraya yansıdı