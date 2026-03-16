Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Kadir Gecesi mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Yılmaz, mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan ayının manevi ikliminde, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, Kur'an-ı Kerim'in nüzulüyle yeryüzünün nurlandığı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Kadir Gecesi'nin sema kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul gördüğü, kalplerin arındığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu mübarek gece, bizlere sadece ibadet etmeyi değil aynı zamanda aramızdaki kırgınlıkları gidermeyi, hoşgörüyü yaymayı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendirmeyi hatırlatan ilahi bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.





Eskişehir'in Yunusça ikliminde bu geceyi bir fırsat bilerek başta yetimler, yaşlılar ve kimsesizler olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunmak gerektiğini vurgulayan Yılmaz, sevgi ve kardeşlik bağlarını perçinlemeyi, dualarda ise tüm İslam alemini ve insanlığın huzurunu zikretmek gerektiğini ifade etti.



Bu mübarek gece vesilesiyle şehitleri rahmetle andığını, dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm altında olan ve barışa hasret kalan tüm mazlumların kurtuluşu için dua ettiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Bu kutlu gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm Eskişehirli hemşehrilerimin ve İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, sağlık, afiyet ve esenlik içerisinde Ramazan Bayramı'na erişmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

