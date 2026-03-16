Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Kadir Gecesi mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 13:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılmaz, mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan ayının manevi ikliminde, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, Kur'an-ı Kerim'in nüzulüyle yeryüzünün nurlandığı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Kadir Gecesi'nin sema kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul gördüğü, kalplerin arındığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu mübarek gece, bizlere sadece ibadet etmeyi değil aynı zamanda aramızdaki kırgınlıkları gidermeyi, hoşgörüyü yaymayı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendirmeyi hatırlatan ilahi bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.


        Eskişehir'in Yunusça ikliminde bu geceyi bir fırsat bilerek başta yetimler, yaşlılar ve kimsesizler olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunmak gerektiğini vurgulayan Yılmaz, sevgi ve kardeşlik bağlarını perçinlemeyi, dualarda ise tüm İslam alemini ve insanlığın huzurunu zikretmek gerektiğini ifade etti.

        Bu mübarek gece vesilesiyle şehitleri rahmetle andığını, dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm altında olan ve barışa hasret kalan tüm mazlumların kurtuluşu için dua ettiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu kutlu gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm Eskişehirli hemşehrilerimin ve İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, sağlık, afiyet ve esenlik içerisinde Ramazan Bayramı'na erişmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
