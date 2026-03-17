        Eskişehir'deki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 22:22 Güncelleme:
        Dede Mahallesi, Kartopu Caddesi'nde Emirhan Kızıltaş (20) idaresindeki 16 BAJ 860 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, kaldırıma ve aydınlatma direğine çarptı.

        Ağır yaralanan Kızıltaş, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kızıltaş'ın yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

