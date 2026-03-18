Eskişehir'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. 71 Evler Mahallesi'nde bir evden gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Evden pırlanta yüzük çaldığı öne sürülen şüphelinin kimliği, güvenlik kamerası incelemesi ve teknik takip sonucu belirlendi. Polis, zanlı A.Ç'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin hırsızlığın ardından binadan çıktığı anlar, sitenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

