Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de traktör yıkarken elektrik akımına kapılan çocuk öldü

        Eskişehir'in Alpu ilçesinde, traktör yıkarken elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki Furkan Uğur hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 16:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkez Çukurhisar Mahallesi'ndeki evinin önünde traktör yıkayan Uğur, yıkama makinesindeki kaçaktan dolayı elektrik akımına kapıldı.

        Ağır yaralanan Uğur, yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Alpu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Uğur, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Mahmudiye Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Uğur'un, Çerkez Çukurhisar Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Uğur'un oğlu olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
