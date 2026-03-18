        Eskişehir'de 2025'te evde sağlık hizmetlerinde 63 bin 436 ziyaret gerçekleştirildi

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, 2025 yılına ilişkin evde sağlık ve yaşlı sağlığı hizmetleri verilerini açıkladı.

        Giriş: 18.03.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Bildirici, yaptığı açıklamada, il genelinde yürütülen evde sağlık hizmetleri kapsamında 2025 yılı boyunca 63 bin 436 hasta ziyareti gerçekleştirildiğini, takip edilen toplam hasta sayısının ise 24 bin 930 olduğunu bildirdi.

        Sağlıklı Yaş Alma (YAŞAM) hizmetleri kapsamında ise 80 yaş üzeri 5 bin 859 kişiye toplam 8 bin 204 evde veya yerinde ziyaret yapıldığını belirten Bildirici, hastanelerin geriatri polikliniklerinde aynı alanda 9 bin 837 poliklinik hizmeti sunulduğunu ifade etti.

        İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muhtaçlara Sağlık Birimi (MUSAB) tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen hasta nakil sayılarına değinen Bildirici, engelli hasta nakil sayısının 2 bin 432, yatağa bağımlı hasta nakil sayısının 1098, diyaliz hizmeti alan yatağa bağımlı hasta nakil sayısının 1074 ve geriatri hasta nakil sayısının 214 olduğunu kaydetti.

        Kentteki hastaneler tarafından hastaneden eve gerçekleştirilen hasta nakillerine ilişkin verileri paylaşan Bildirici, 2025 yılı içinde Eskişehir Şehir Hastanesinde 3 bin 986, Yunus Emre Devlet Hastanesinde ise 5 bin 582 nakil gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Sunulan evde sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çeken Bildirici, şunları kaydetti:

        "Evde sağlık hizmetleri ve yaşlı sağlığına yönelik çalışmalarımızla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı, özellikle yatağa bağımlı, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan bireylerimizin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Sağlıklı yaş alma anlayışıyla yürüttüğümüz yaşam hizmetleri sayesinde ileri yaştaki vatandaşlarımızın hem sağlık takibini hem de sosyal destek süreçlerini güçlendiriyoruz."

        Bildirici, MUSAB birimi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşılarak nakil hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, "Hastanelerimizle koordinasyon içerisinde yürütülen bu çalışmalar, sağlık hizmetinin sadece hastane ortamında değil, vatandaşımızın bulunduğu her yerde sunulmasını mümkün kılıyor. Önümüzdeki süreçte de hizmet kalitemizi artırarak daha fazla vatandaşımıza ulaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

