Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Nevruz Bayramı mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Yılmaz, mesajında, baharı müjdeleyen, bereketin ve kardeşliğin sembolü olan Nevruz Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan gönül coğrafyasında asırlardır kutlanan bu müstesna günün sadece mevsimsel bir değişimin değil, birlik ve beraberliğin köklü bir ifadesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Eskişehir'imizde hüküm süren hoşgörü ve dayanışma ikliminin, baharın gelişiyle daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Doğanın uyanışıyla birlikte içimizdeki umutların yeşerdiği, dostluk köprülerinin sağlamlaştığı bir bayram diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutluyor, baharın ülkemize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum."

