        Eskişehir Valisi Yılmaz, kara yollarındaki uygulama noktalarını ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte şehirlerarası ulaşımı sağlayan kara yollarındaki uygulama noktalarında görev yapan personeli ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Vali Yılmaz, ilk olarak Eskişehir-Kütahya kara yolundaki polis uygulama noktasına ziyarette bulundu. Yılmaz, buradaki denetim noktasında bayram süresince trafikte uygulanan tedbirler hakkında bilgi aldı.

        Ekiplerce durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Yılmaz, emniyet kemeri kullanımının ve hız kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

        Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara çiçek veren Yılmaz, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

        Yılmaz, seyahat eden vatandaşların bayramını tebrik ederek, "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulundu.

        Vali Yılmaz daha sonra İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında bulunan Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Seyitgazi uygulama noktasını ziyaret etti.

        Denetim noktasındaki görevli personelle bayramlaşan Yılmaz ardından durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet etti.

        Vatandaşlara yolculukları esnasında trafik kurallarına uymaları gerektiğinin önemini anlatan Yılmaz, jandarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

        Yılmaz, gazetecilere, Eskişehir'de bayram tedbirleri kapsamında bütün kurumların sahada görev başında olduğunu söyledi.

        Kentte 3 sabit ile 43 şok kontrol noktasında bayram tedbirleri kapsamında ekiplerin görevlerini icra ettiğini kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "3 bin 55 personel, 1710 trafik, 926 araç, 629 diğer araç, 297'si trafik aracı ve 10 dronla sahada etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tek amacımız çalışmalarımızda bütün vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bayramlarını geçirmeleri. Bir kez daha bütün hemşehrilerimin, vatandaşlarımın ve Türk-İslam aleminin bayramını kutluyorum. Seyahate çıkan bütün vatandaşlarımıza, kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyorum."

        - Bazı ziyaretlerde bulundu

        Yılmaz bayram programı kapsamında Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanlığını, İl Emniyet Müdürlüğünü, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, görevi başındaki personelin bayramını kutladı.

        Eskişehir Şehir Hastanesine de ziyarette bulunan Yılmaz, tedavi gören hastaların ve sağlık personelinin bayramını kutladı, hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Yılmaz, büyük bir özveriyle görev yapan tüm sağlık personeline teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Gözyaşlarına boğuldu
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Üçüncü kez evleniyor
