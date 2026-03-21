        GÜNCELLEME - Eskişehir'de otomobilin SUV tipi araçla çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde otomobilin SUV tipi araçla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 21.03.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Sivrihisar-Polatlı kara yolunun 36. kilometresinde F.E. (21) idaresindeki 26 FB 732 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden Cemalettin Gencer (49) yönetimindeki 06 DY 5433 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

        Kontrolden çıkan SUV tipi araç, refüjdeki bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Cemalettin Gencer ile kayınvalidesi Kadriye Özdalmaz (66) olay yerinde hayatını kaybetti.

        SUV araçta bulunan E.E.G. (17) ve H.G. (46) ile otomobilin sürücüsü F.E. ile yanındaki yolcu S.O. (21) yaralandı.

        Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan E.E.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

