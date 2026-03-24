Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçta sıkışan 1 kişi yaralandı. Eskişehir-Bursa Karayolunda seyreden S.Ö. yönetimindeki 16 BGF 478 plakalı tır, H.T. yönetimindeki 03 UR 756 plakalı minibüse arkadan çarptı. Aynı yolda seyreden Ü.Ö. idaresindeki 67 LY 214 plakalı tır da kaza nedeniyle yavaşlayan M.A.Y idaresindeki 54 AOZ 320 plakalı minibüse arkadan vurdu. Kazada 2 tır arasında kalan minibüsün sürücüsü M.A.Y. araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis Ambulansı ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

