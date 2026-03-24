        Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçta sıkışan 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 18:27 Güncelleme:
        Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçta sıkışan 1 kişi yaralandı.

        Eskişehir-Bursa Karayolunda seyreden S.Ö. yönetimindeki 16 BGF 478 plakalı tır, H.T. yönetimindeki 03 UR 756 plakalı minibüse arkadan çarptı.

        Aynı yolda seyreden Ü.Ö. idaresindeki 67 LY 214 plakalı tır da kaza nedeniyle yavaşlayan M.A.Y idaresindeki 54 AOZ 320 plakalı minibüse arkadan vurdu.

        Kazada 2 tır arasında kalan minibüsün sürücüsü M.A.Y. araçta sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis Ambulansı ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kafaları karıştıran hamle
        Kafaları karıştıran hamle
        Kötü havada bayram ettiler
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"

        Benzer Haberler

        Tırda yüklü olan profil demirler yola savruldu, arkadaki araç zarar gördü
        Tırda yüklü olan profil demirler yola savruldu, arkadaki araç zarar gördü
        Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı Önündeki...
        Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı Önündeki...
        İnönü'de çöp konteynerleriiçin yeni düzenlemeler
        İnönü'de çöp konteynerleriiçin yeni düzenlemeler
        Altına rağbet devam ediyor
        Altına rağbet devam ediyor
        21 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı JASAT'tan kaçamadı Dolandırıcılık s...
        21 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı JASAT'tan kaçamadı Dolandırıcılık s...
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı