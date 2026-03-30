Eskişehir'de 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Eskişehir’de kontrolden çıkarak şarampole devrilen araçta bulunan 2’si kadın 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ihlamurkent Mahallesi Zümrüt Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan Z.K. idaresindeki 43 NY 279 plakalı otomobil karşı şeride geçerek şarampole savruldu. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan M.K. (52), M.A. (40) ve M.K. (40) yaralandı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

