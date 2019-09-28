Tepebaşı Belediyesi’nin araç filosu güçleniyor

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü araç parkına, 15 tane sıkıştırmalı çöp toplama aracı ve 1 tane de konteyner yıkama aracı olmak üzere 16 yeni araç eklendi. Alınan yeni araçlar ile bölge genelinde temizlik işlerine hizmet veren toplam araç sayısı ise 46 oldu. Son alınan araçlarla birlikte Tepebaşı Belediyesi ekipleri, bölgede hem daha kaliteli hem de daha ekonomik hizmet verecek. Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu Şantiyesi’nde filoya katılan yeni araçların tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtıma, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Başkan Yardımcıları Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Melih Savaş ve Fikriye Güven Zaptiye, Belediye Meclis üyeleri, Otokoç Otomotiv İnönü Şube Müdürü Altuğ Ertürk, Otokoç Otomotiv İnönü Satış Müdürü Ümit Oraklı ile Temizlik İşleri personeli katıldı. Başkan Ataç, araçları inceleyerek Otokoç yetkililerinden bilgi aldı. Tepebaşı Belediyesi’nin öz varlığı ve öz personeliyle hizmetlerine devam edeceğini ifade eden Ataç, amaçlarının ekonomik şartları gözeterek Tepebaşı sakinlerine daha kaliteli hizmet etmek olduğunu belirterek “Araçların hayırlı olmasını diliyorum. Kullanacak arkadaşlarımıza kazasız, belasız işler diliyorum. Bu araçlar Tepebaşı’na yaptığımız hizmetlere büyük katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Zamansız çöp çıkarmalar çok ciddi boyutlarda”

Çöp çıkarma saatlerine riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Ataç, “Tepebaşı bölgesinde bizim vazifemizi iyi, nitelikli yapmamızla beraber bölgede yaşayan insanlarımızın da bu konuda titiz olmaları gerekiyor. Kentte yaşamanın bir bedeli, sorumluluğu vardır ve bu bedel farklı şekillerde ödenir. Mesela çöp saatlerine uyulmazsa vatandaşlar bu bedeli ödemiyor anlamına gelir. Yapılan hizmete zarar veriyor olarak anlaşılır. Özellikle bazı noktalarımızda zamansız çöp çıkarmalar çok ciddi boyutlarda. Ayrıca öğrenci kardeşlerimize de seslenmek istiyorum. Yaşadığınız bölgelerde maalesef çöp çıkarma saatlerine riayet etmiyorsunuz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Ama ne olur sizler de bir vatandaş olarak kurallara uyun, zamanında çöplerinizi çıkartın. Biz elimizden geldiği kadar titiz çalışmaya gayret ediyoruz ama ekiplerimizin arkamızdan çöp çıkartırsanız o çöp gün boyu orada kalabilir. Bir de Tepebaşı sakinlerinden sağlam çöp poşet kullanmalarını rica ediyorum. Apartmanın 8’inci katından aşağıya çöp atmayın. Bu bir kentte yaşayana yakışmaz. Çöplerimizi geri dönüşüme göre ayrıştırarak poşetlere koyalım. Çünkü dönüştürdüğümüz malzemeler de son derece kıymetli. Biz sizlere kaliteli hizmet vereceğiz, sizlerin de belirlenen kurallara uymanız önemli” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Otokoç Otomotiv İnönü Şube Müdürü Altuğ Ertürk ve Otokoç Otomotiv İnönü Satış Müdürü Ümit Oraklı tarafından Başkan Ataç’a plaket takdim edildi. Son olarak ise Otokoç eğitmenleri tarafından Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personellerine, filoya katılan yeni araçlarla ilgili eğitim verildi.

ESKİŞEHİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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