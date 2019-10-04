Kendi yaptığı limonataları satarak hayvanlara destek Duyarlı yüreklere teşekkür edildi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği, 3 bin öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Etkinlikte yılın hayvanseveri ödülü, kendi yaptığı limonataları satarak elde ettiği kazanç ile Doğal Yaşam Merkezi’ndeki hayvanlara destek olan 5 yaşındaki Elif’e takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği, Doğal Yaşam Merkezi’nde yoğun katılım ile gerçekleşti. Programa Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç şehir dışındaki programları dolayısıyla katılamazken, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı Yıldız, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Ayten Tutkun, Eskişehir’de faaliyet gösteren çeşitli okullardan yaklaşık 3 bin öğrenci, veliler, eğitimciler ve hayvanseverler katıldı. Öğrenciler etkinlikte ilk olarak Doğal Yaşam Merkezi’ni gezerek hayvanları tanıyıp sevdi. Ardından Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu, sevilen çocuk şarkılarını seslendirirken çocuklar da şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Etkinlikte daha sonra konuşmalara geçildi ve Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, “Hayvanların, dünyamızda çok büyük bir yeri var, doğanın dengesinde önemli bir rolü var. Sadece kedi ve köpeğin değil, tüm hayvanların zaman zaman insanların yardımına ihtiyacı olabiliyor. Bugün sizler, bu güzel etkinliğe rekor bir katılım göstererek bizlere büyük bir destek verdiniz. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’ın önderliğinde, hayvanlarımızın daha güzel şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Yılın hayvanseveri Elif Hayal Çıracı

Etkinlikte daha sonra yılın hayvansever ödülü, limonata satarak kazandığı para ile sokak hayvanları için mama temin eden Elif Hayal Çıracı’ya takdim edildi. Etkinlikte ayrıca sokak hayvanlarına mama ve ilaç desteği veren vatandaşlara da plaket verildi.

ESKİŞEHİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:27

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