Tepebaşı 10. Uluslararası Sanat Çalıştayı sona erdi

Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası 3 sanat etkinliğinden biri olan ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Sanat Çalıştayı, düzenlenen sergi ve kapanış töreni ile sona erdi.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası prestije sahip 3 sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın 10’uncusu, 1’i yabancı olmak üzere toplam 23 sanatçının katılımıyla 711 Ekim tarihleri arasında Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalıştay süresince sanatçıların icra ettiği eserler ise Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonu’nda görücüye çıktı.

Törene, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Demokratik Sol Parti’nin (DSP) eski Genel Başkanı Zeki Sezer, Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Engin Ataç, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcıları Fikriye Güven Zaptiye ve Melih Savaş, Sanat Çalıştayı Sanat Danışmanı Numan Arslan, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Sanat Çalıştayı Sanat Danışmanı Numan Arslan, bir çalıştayın 10’uncusunu gerçekleştirmenin çok büyük bir başarı olduğuna dikkat çekti. Arslan, “Ben böyle güzel bir çalıştayın gerçekleşmesinde başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yıl ki çalıştayın da önceki yıllarda olduğu gibi çok güzel geçtiğini düşünüyorum. Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini diliyorum” dedi.

“Sanat güzellik demektir ve güzellik de iyi insanlar tarafından meydana getirilir”

Polonyalı sanatçı Dariusz Prezwiezlikowski, sanatın dilinin sınır tanımaz olduğunu hatırlatarak, “Uluslararasındaki kültürel, dini, politik ve dilsel farklılıklara rağmen biz sanatçılar, duygularımızı ifade eden ve içinde yaşadığımız dünyaya güzellik katan aynı dili kullanıyoruz. Bu etkinliğe katılmamı mümkün kıldığınız için minnettarlığımı belirtmek isterim ve Eskişehir’in bir kısmının sonsuza kadar kalbimde kalacağı ve bana ilham vereceği konusunda inancım tamdır. Sanat güzellik demektir ve güzellik de iyi insanlar tarafından meydana getirilir. Ben böyle güzel etkinliği düzenlediği için Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Böyle güzel bir ortamda bulunduğum için çok mutluyum”

Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Engin Ataç ise, böyle güzel bir ortamda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Ataç, “Kültür ve sanat anlamında Eskişehir çok şanslı bir kent. Çünkü kültüre ve sanata başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç olmak üzere yöneticilerimiz ve Eskişehir halkı çok değer veriyor. Ben başta sanatçılarımız olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum ve bu etkinliklerin daim olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Eskişehir Anadolu içinde bir yıldız gibi parlıyor”

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de, kültür ve sanata Eskişehir’de değer verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

“Ülkemizde ne yazık ki kültür ve sanat yavaş yavaş yozlaşmaya başlarken Eskişehir, Türkiye’nin sanat ve kültür başkenti olarak özellikle de Anadolu içinde bir yıldız gibi parlıyor. Tabi bunda en önemli katkı belediyelerimizindir. Özellikle de Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’ın sanata ve kültüre değer veren yaklaşımıyla Eskişehir bu konudaki atılımlarını sürdürüyor. Her yıl düzenlenen sanat çalıştayının da bu yıl 10’uncusu gerçekleştirildi. Ben bu konuda Tepebaşı Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Sanatın başkenti olmuş bir Eskişehir’de ve Tepebaşı’nda bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum”

DSP eski Genel Başkanı Zeki Sezer ise, kültür ve sanat dolu bir etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sezer, “Tepebaşı Belediye Başkanımız belediyeciliğin sadece kaldırım ve yol yapmak olmadığını yıllardır gösteriyor. Belediyecilik aynı zamanda yaşanabilir kentler oluşturmaktır ki bu da kültür ve sanatın geliştirilmesiyle olacak bir olaydır. Sanatın başkenti olmuş bir Eskişehir’de Tepebaşı’nda bulunmaktan ve buralı olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Çalıştayda emeği geçen herkesi de kutluyorum”

“275 sanatçının 400 eseri Tepebaşı Belediyesi’nin koleksiyonunda yer alıyor”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bugüne kadar düzenlenen çalıştaylara 275 sanatçının katıldığını ve yaklaşık 400 eserin Tepebaşı Belediyesi’nin koleksiyonunda yer aldığını söyledi. Başkan Ataç, çalıştay süresince çok güzel eserlerin ortaya çıktığını ve isteyen herkesin eserleri ziyaret edebileceğini anlatarak, şöyle konuştu:

“Ben kültür ve sanat alanında yaptığımız bu etkinlikleri düğünümüz, bayramımız olarak görüyorum. Sanatçılarımız bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirdiğimiz çalıştay süresince çok güzel eserler ortaya çıkartmışlar. Yapılan birbirinden değerli eserlerimiz önümüzdeki sene düzenleyeceğimiz 11’inci çalıştaya kadar sergi salonumuzda ziyaret edilebilecek. Ben emekleri için çok değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Diliyorum ki bundan sonraki yıllarda da sağlık, barış ve mutluluk içerisinde çalıştaylarımız devam eder. Ben ayrıca kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde çok büyük emekleri olan belediye başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize ve çalışma arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunmak istiyorum.”

Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve protokol erkanı tarafından çalıştay sponsoru olan Honda Ufuk Plaza adına Murat Ercan’a, Sanat Çalıştayı Sanat Danışmanı Numan Arslan’a ve katılan sanatçılara plaketleri verildi. Kapanış töreni, Başkan Ataç, katılımcılar ve sanatçıların sergiyi gezmeleri ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeleriyle sona erdi.

Öte yandan sanatçılardan Atilla Atar, Halime Türkyılmaz ve Hasan Mutlu da Başkan Ataç’a yaptıkları tabloları armağan etti.

ESKİŞEHİR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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