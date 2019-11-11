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İnönü’de geleceğe nefes olmak için 2 bin fidan toprakla buluştu

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak yayınlaması sonrası başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası ile Eskişehir'in İnönü ilçesinde 2 bin fidan toprakla buluştu.

İnönü’de geleceğe nefes olmak için 2 bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak yayınlaması sonrası başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası ile Eskişehir’in İnönü ilçesinde 2 bin fidan toprakla buluştu.
Eskişehir’in İnönü ilçesinde 2 bin fidanın toprakla buluşturulması için Karakaya Mevkii’nde tören gerçekleştirildi. Törene İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan, İlçe Emniyet Amiri Hayati Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İlçe Müftüsü Şenol Şahin, İnönü İlçe Orman Şefi Serkan Acıman, kamu kurum amirleri, ilçe sakinleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşan İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, “Ağaçlarımız bizim için çok önemlidir. Günümüz şartlarında çeşitli coğrafi bölgelerimizde ağaçlık alanlarımız bulunmakta olup bu alanlara sahip olduğumuz gibi daha da çoğaltmalıyız. Çünkü bunlar bizim nefes alanlarımız. Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın öncülüğünde 81 ilde yürütülen Geleceğe Nefes Ol Kampanyası’na destek vermek için burada toplandık. Burada bulunan herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında İnönü ilçesinde fidan dikme etkinliğine destek veren İnönü Belediyesi Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün Geleceğe Nefes Projesi kapsamında bu sene Türkiye’de yeni bir ağaçlandırma hamlesi yapılmaktadır. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve alt birimleriyle bir aylık görüşme ve çalışmadan sonra bu bölgede yabani meyve ağaçları dikilmesine karar verdik. Şu anda beş yüz, toplamda da iki bin tane yabani meyve ağacını toprakla buluşturacağız. Bizler bunları yaparken belirli bir program dahilin de yapmamız gerekiyordu. Bu güne kadar fidanların yerleri hazırlandı ve bugün yabani meyve fidanlarımızı toprakla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.
“Dikilen fidanlara sahip çıkmak zorundayız”
Başkan Bozkurt, “Diktiğimiz bu ormanlara ve fidanlara sahip çıkmak zorundayız. Bunları gelecek nesillere de taşımak zorundayız. Bu zorunluluklarımız; bu fidanlara her sene daha fazla fidan dikerek takviye yapmak zorundayız. Herkesin bildiği gibi İnönü için 6 yıla yakın Orman İşletme ve Bölge Müdürlüklerimizle çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın sonucu olarak fidan diktiğimiz alana 600 metre mesafede ‘Bal Ormanı’ projemizi tamamladık ve yakında fidanlarını dikeceğiz. Yemyeşil bir İnönü’nün yanı sıra artık iğne yapraklı ağaçların haricinde yabani meyve ağaçlarını da bu topraklarla buluşturuyoruz” diyerek çalışmalarda katkıda bulunan bakanlık ve bölge müdürlüğü nezdinde bütün çalışanlar ile birlikte bu projeye destek veren kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına, öğrencilere ve ilçe sakinlerine teşekkürlerini dile getirdi.
Fidanların toprakla buluşturulması öncesi İnönü İlçe Orman İşletme Şefi Serkan Acıman, fidanların nasıl dikileceğine ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. Acıman, İnönü belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un desteğiyle Karakaya Mevkii’ne ıhlamur, yabani kiraz, ahlat, iğde, üvez, çitlenbik ve mahlep türleri olmak üzere beş yüzü şimdi toplam iki bin adet yabani meyve veren fidan dikileceğini söyledi.
Konuşmaların ardından protokol mensupları, vatandaşlar ve öğrenciler fidan dikti. Fidanlara ilk can suyu İnönü Belediyesi vidanjörleri ve Orman İşletme Şefliği söndürme araçları vasıtasıyla verildi.

ESKİŞEHİR

11 Kasım 2019 Pazartesi

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