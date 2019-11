Edebiyatçı portreleri bu sergide buluşuyor

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen V. Sağlık İletişimi Sempozyumu kapsamında yer alan “Edebiyatçı Portreleri” karikatür sergisi Eskişehirli sanatseverlerle buluşuyor.

Ülkemizden ve diğer coğrafyalardan önemli edebiyatçıların karikatürlerinin yer aldığı sergi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda açıldı. Karikatür sanatçıları Ekrem Borazan ve Aziz Yavuzdoğan’ın eserlerinin yer aldığı serginin açılışına, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alaaddin Paksoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi eski dekanı Profesör Doktor Suat Gezgin ve pek çok sanatsever katıldı.

Serginin açılışında konuşan Doç. Dr. Paksoy: “Karikatüristlerimizin böyle bir sergiye katkıda bulunmalarından dolayı çok mutlu oldum. Türk Dünyası’ndan ve Türkiye’den farklı isimlerin karikatürlerinin yer aldığı bu sergide çok estetik ve ilginç eserler var. Sergiye katılım beklentimizin çok üstünde oldu. Hem öğrenciler ve akademisyenler hem de karikatürcüler derneğinin üyeleri burada.” şeklinde konuştu.

Sağlık İletişimi Sempozyumu için Anadolu Üniversitesinde bulunan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Suat Gezgin ise, “Sağlık İletişimi Sempozyumu için geldim ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin böyle bir sergiyi açmış olduğunu görmekten çok mutlu oldum. Bir tarafta Türk yazarlarının karikatürize edilmiş hayat hikâyeleri varken diğer tarafta farklı Türk Cumhuriyetlerinde yaşamış, gerek Kazakistan gerek Kırgızistan ve gerekse Rusya’da yaşamış yazarlar şairler ve kahramanların karikatürleri var. Türkiye için savaşmış, Türkiye’nin her zaman savunuculuğunu yapmış insanların karikatürlerini gördüm. Gerçekten çok güzel” dedi.

Karikatür sanatçısı Aziz Yavuzdoğan yaptığı konuşmada, “Meslekte 3738 yıl geride kaldı; ancak heyecan yine de gitmiyor. Her yeni sergi, her yeni çalışmamız ayrı bir heyecan. Benim edebiyatçı bir yanım da var. Naçizane şiir kitaplarım var. Edebiyat ile her zaman iç içeydim. Edebiyatçı dostlarım, ağabeylerim var. Hayattayken tanıdığım Attila İlhan, Cemal Süreyya, Özdemir Asaf gibi. Onların masalarında bulundum. Böyle bir şeyi çizince de belki manevi anlamda kendimi biraz rahatlamış hissettim. Katılımdan da çok memnun kaldım" ifadelerini kullandı.

Karikatür sanatçısı Ekrem Borazan ise, “Sergimizin içeriği Türk Dünyası edebiyatçılarından oluşuyor. Daha önce de burada sergi açmıştım ve katılım çok güzeldi. Bu sergimiz ise Sağlık İletişimi Sempozyumu çerçevesinde dışarıdan gelen konuklar için güzel bir sürpriz oldu. Bizim için de çok iyi oldu. Gayet memnunum” şeklinde konuştu.

Edebiyatçı Portreleri Karikatür Sergisi, 22 Kasım Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

