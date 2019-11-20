Bitki Sağlığı Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever; “Kaliteli ve yüksek verimli üretim için bitki sağlığı uygulamaları yetiştiricilikte çok önemli” “Teknik elemanlar sahada daha fazla gayret sarf etmeli, arazide sürekli çiftçimizin yanında olmalı”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında Eskişehir’de 2019 yılında gerçekleştirilen bitki sağlığı çalışmalarını değerlendirme toplantısı düzenledi.

Kurum binasındaki toplantıda konulan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, kaliteli ve yüksek verimli üretim için bitki sağlığı uygulamalarının yetiştiricilikte önemli bir yer teşkil ettiğini belirtti. Bitki sağlığı ve zirai mücadelenin önemi üzerinde duran Sever, tarımsal üretimin hedeflenen seviyelere gelmesi için bitki sağlığı konularında çalışan teknik elemanların sahada daha fazla gayret sarf etmeleri, arazide sürekli çiftçimizin yanında olmaları ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirtti. Dr. Emine Sever, Eskişehir’de 2019 yılı zirai mücadele çalışmalarını gözden geçirmek, aksayan hususlar varsa görüşerek sonuca bağlamak ve 2020 yılı Bitki Sağlığı Uygulama program taslağını hazırlamak amacıyla toplantının düzenlendiğini ifade etti.

Bitki sağlığı alanında çalışan bütün teknik personelin özverili çalışmalarını gayretle sürdürmelerini beklediğini söyleyen İl Müdürü Dr. Sever, sahada görevli teknik elemanlara başarı dileklerinde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Daha sonra toplantıya katılan ilçe tarım ve orman müdürleri ilçelerinde yürüttükleri süne, tarla faresi, yaban domuzu, çekirge, entegre mücadeleler, EKÜY, meyve ve sebzede yürütülen sürvey çalışmaları, bitki pasaportu uygulamaları, hasat öncesi pestisit denetimleri ve eğitim çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İlçe Müdürlerinin 2020 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Program tekliflerini sunmalarıyla toplantı sona erdi. Toplantıya, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Naci Ceran, il ve ilçe konu sorumlusu teknik personel de katıldı.

ESKİŞEHİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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