Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde (YEDH) doğan 100. bebek için ‘Hoş Geldin’ pastası kesildi

1 Ekim 2019 tarihinde doğumhane hizmetleri verilmeye başlanan Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde 100. bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Doğumhane ekibinin ellerinde dünyaya gözlerini açan Bebek Tuncer, 3 kilo 30 gram ağırlığında ve 48 santimetre boyunda. Doğumdan sonra Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, YEDH yönetim ekibi ve kadın doğum uzmanları ile birlikte hastanede doğan 100. bebeği ziyaret ettiler.

Hastanede doğan 100. bebeğin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, hastanede 13 TravayDoğum Lohusa odası, 2 adet ameliyathane odası içeren doğumhane, 6 kişilik Anne Misafirhanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Çocuk Hastalıkları Servisi, Kadın Doğum Acil Servisi, Septik Müdahale Birimi, Gebe Okuluyla hizmet verdiklerini belirtti. Dr. Karagülle, hastanede doğan Tuncer bebeğin ailesini tebrik ederek, “Bebeğimize sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam diliyoruz" dedi.

ESKİŞEHİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

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