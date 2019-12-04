Konservatuvar öğrencilerinden keman ve piyano resitali

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Keman ve Piyano Resitali” Koral Çalgan Salonu’nda gerçekleştirildi.

Resitalde Devlet Konservatuvarı öğrencileri Faruk Eren Akçay ve Sait Karabulut sahne aldı. Konser sonrası düşüncelerini aktaran Faruk Eren Akçay, “Öncelikle çok heyecanlıyım; ama bu tatlı bir heyecan. Bir şeyler bırakmış olabilmek beni çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Yaptığımız meslek çok kutsal. Müzik çok önemli bir değer ve hayatımızın her alanında var. Biz bunu meslek edinmiş insanlarız. Okulumuzun bu çeşit konserlerle sanata katkısı çok büyük. Bu bilinçle devam edilirse çok daha iyi işlerin çıkacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Konserde, “Mozart Keman Konçertosu No:3 K.216 Allegro”, “Prokofiev Keman Konçertosu No:1 op.19 Andantino, Scherzo: Vivacissimo, ModeratoAllegro moderato” eserleri seslendirildi.

ESKİŞEHİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

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