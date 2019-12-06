Eskişehirspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 3-1

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Bersan Duran (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx) Hakan (xx), Berkay (xx), Erdal (xxx), Ferhat (xx) (Dk.73 Alperen) Mehmet (xx), Issah (xxx), Sissoko (xx)(Dk.90 Furkan x), Sekidika (xxx), Cemali (xx), Emre (xxx)(Dk. Kıvanç x)

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) Muharrem (xx), Fernandes (xx), Emre (xx), Gökhan (xx), Timur (xxx), Serkan (xxx)(Dk.88 Muhammed x), Akabueze (xx)(Dk.46 Bahadır xx), Emircan (xx), Lazar (xx)(Dk.89 Nouri x), Gomis (xx)

GOLLER: Dk.25, Dk.41 Emre, Dk.84 Issah (Eskişehirspor) - Dk.65 Serkan (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Dk.43 Mehmet, Dk.67 Issah, Dk.78 Berkay (Eskişehirspor) - Dk.45 Fernandes, Dk.83 Emircan (Ümraniyespor)

TFF 1´nci lig 14´ncü hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor´u 3-1 yendi.

8´nci dakikada Gomis, sol çaprazdan ceza sahasına girerek vurdu, top yan ağlarda kaldı.

25´nci dakikada Ferhat´ın frikikten ortasına Emre Ünal kafayla vurarak topu ağlara gönderdi: 1-0.

31´inci dakikada Muharrem´in sağdan ceza sahasına ortalığı topa, Emre kafayla vurdu. Top kale direğinin yanından auta çıktı.

41´inci dakikada Sekidika çalımlarla ceza sahasına girerek, altı pas üzerinde topu Emre Güral´a verdi. Güral, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

61´inci dakikada Emre´nin ceza sahası dışından sert vuruşu direğe çarparak auta çıktı.

65´inci dakikada Muharrem´in sağdan ceza sahasına girerek ortaladığı topu Serkan düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.

80´inci dakika Alperen sol çaprazdan ceza sahasına girdiği gibi sert vurdu. Top yandan auta çıktı.

84´üncü dakikada Mehmet´in soldan ortasına altı pas üzerinde vuran Issah, topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma 3-1'lik skorla noktalandı.



ESKİŞEHİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.