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24 belediye “İklim İçin Biz Varız” dedi

İHA

Tepebaşı Belediyesi, 24 belediye ile birlikte "İklim İçin Biz Varız" deklarasyonunu imzaladı. Belediyeler Paris İklim Anlaşması'nın küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutma hedefine yönelik çalışmalarda bulunacaklarını taahhüt etti.

24 belediye “İklim İçin Biz Varız” dedi

Tepebaşı Belediyesi, 24 belediye ile birlikte “İklim İçin Biz Varız” deklarasyonunu imzaladı. Belediyeler Paris İklim Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutma hedefine yönelik çalışmalarda bulunacaklarını taahhüt etti.
Tepebaşı Belediyesi, 24 belediye ile bir araya gelerek “İklim İçin Biz Varız” deklarasyonuna imza attı.
İklim krizinin kentlerde yaşanan en büyük sorunlardan biri olduğu gerekçesi ile 24 belediye İstanbul’da İklim İçin Kentler Çalıştayı’nda buluştu. UN SDSN Türkiye, 350 Türkiye ve Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği ortak girişimi ile gerçekleştirilen organizasyon, 5 Aralık’ta açıklanan ortak deklarasyon ile sona erdi.
Basın toplantısında, hazırlanan deklarasyon kamuoyu ile paylaşıldı ve imzacı 24 belediye, Paris Anlaşması’nın 1.5 derece hedefinin gerçekleşebilmesi için belediyeler olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini ve somut adımlar atacaklarını taahhüt etti. Deklarasyonda ortaya konulan diğer taahhütler ise şöyle ifade edildi:
Bilimsel veriler ışığında, uluslararası standartlara uygun veri toplama yöntemleri kullanarak karbon salımlarını azaltmak ve iklim krizine karşı uyum politikalarını hayata geçirmek için İklim Değişikliği Eylem Planlarını hazırlayacaklar. Yaşanabilir bir gelecek için kentlerde sürdürülebilir ulaşım, yenilenebilir enerji ve ekolojik tarım uygulamalarına öncelik verecek. İklim değişikliği ile mücadele eden yerel, ulusal ve uluslararası kurumları, girişimcileri, kooperatifleri ve sivil toplum örgütleri desteklenerek işbirliklerine dahil olunacak. Hem kentlerde risk altında bulunan yurttaşlara hem de kentlerin altyapısını korumak için imar planlama süreçlerinde iklim krizi ve etkilerini önlemeyi önceliklendirecek. Paris Anlaşması’nın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, 2030 yılına kadar küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutmak için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirecek.
Başkan Ataç: "Hedefimiz yüzde 40"
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da imzalanan deklarasyon hakkındaki değerlendirmesinde, Tepebaşı Belediyesi’nin söz konusu alanda daha önce imzaladığı sözleşmeler ve gerçekleştirdiği çalışmalara değindi. Başkan Ataç, “2013 yılında imzaladığımız Başkanlar Sözleşmesi, yerel ve bölgesel yönetimlerin, gönüllü olarak yenilenebilir enerji kullanımı ve etkin enerji tüketiminin artırılmasını desteklemeleri amacıyla, 2008 yılından bu yana, Avrupa’da yürütülen önemli bir eylemdir. Bununla söz konusu yönetimlerin taahhütleriyle, Avrupa Birliği’nin 2020 yılına kadar CO2 emisyonunun yüzde 20 azaltılması beklenmekteyken, Tepebaşı Belediyesi ise CO2 emisyonunu yüzde 23 azaltılmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı hazırlayan belediyemiz 2017 ve 2018 yıllarında ilçemizin enerji tüketimlerini baz alan gelişme raporları hazırlayan öncü belediyeler arasına girmiştir. Diğer yandan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğan ve 2030 yılına kadar yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Tepebaşı Belediyesi’nin de gündemindeki çalışma konularından biridir. Bu kapsamda belediye bünyesinde faaliyetlerini yürüten Sürdürülebilirlik Merkezimiz, 17 küresel hedefi gerçekleştirmeye yönelik 2030 gündemi için çalışmalarına devam ediyor. Baz alınan 2030 yılı için her bir hedef için çalışmalar yapan belediyemiz, taraf olduğumuz Belediye Başkanları sözleşmesini güncellemiştir. 2030 yılına kadar uzatılan sözleşme kapsamında karbondioksit emisyonumuzu azaltma hedefimizi yüzde 23’ten yüzde 40’a çıkartıyoruz. Bu kapsamda sözleşme revize edilmiş olup ‘İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne Tepebaşı Belediyesi olarak tekrardan taraf olduk. İklim İçin Biz Varız Deklarasyonunu da yaşanılabilir bir gelecek açısından önemli buluyorum ve bu deklarasyonun yaygınlaşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Tepebaşı Belediyesi ile birlikte deklarasyona imza veren belediyeler ise şöyle:
"Adana Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bolu Belediyesi, Edirne Belediyesi, Rize Belediyesi, Tunceli Belediyesi, Acıpayam Belediyesi (Denizli), Avcılar Belediyesi (İstanbul), Bağcılar Belediyesi (İstanbul), Beşiktaş Belediyesi (İstanbul), Kadıköy Belediyesi (İstanbul), Sarıyer Belediyesi (İstanbul), Sultanbeyli Belediyesi (İstanbul), Bornova Belediyesi (İzmir), Çiğli Belediyesi (İzmir), Karşıyaka Belediyesi (İzmir), Fethiye Belediyesi (Muğla), Çerkezköy Belediyesi (Tekirdağ) ve Bodrum Belediyesi (Muğla)".

ESKİŞEHİR

09 Aralık 2019 Pazartesi

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